У Німеччині побудували найбільший з часів війни підводний човен

Найбільший з побудованих у Німеччині після Другої світової війни підводний човен уперше спущений на воду в одній з верфей концерну Тіссен-Крупп в м.Кіль.



Як повідомляє Радіо Свобода, йдеться про перший човен другого покоління серії дизель-електричних підводних човнів «Дольфін». Одна з найсучасніших, за оцінками фахівців, субмарина в світі довжиною в 68 метрів повинна, за даними з поінформованих джерел, бути малопомітною і здатною нести ракети з ядерними боєголовками.



Водний простір навколо нового підводного човна, яку добре видно з берега, патрулюють катери берегової охорони. Повідомляється, що восени човен здійснить перші пробні плавання і до кінця року буде поставлений до ​​Ізраїлю.



У 2000 році Німеччина вже поставила Ізраїлю на його замовлення три підводні човни класу Дольфін. Тепер на черзі поставка трьох човнів нового покоління, вартість виготовлення кожної з яких оцінюється в 550 мільйонів євро. Другий човен повинен бути поставлений ​​Ізраїлю в 2013 році, а третій імовірно ще через рік, причому майже третина вартості цієї субмарини - 135 мільйонів євро - уряд Німеччини оплатить виробникам з бюджету.