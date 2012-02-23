ЄНП закликає забрати Чемпіонат світу з хокею у Лукашенка

Європейська народна партія закликає до бойкоту Чемпіонат світу з хокею-2014 в Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідну резолюцію розповсюдила прес-служба ЄНП.

Зокрема, Європейська народна партія вимагає позбавити Білорусь права на проведення Чемпіонату світу з хокею-2014, інакше - бойкотувати даний захід хокейними федераціями демократичних країн світу.

«Вимагаємо, щоб на наступному з'їзді Міжнародної федерації хокею, який відбудеться у травні у Хельсінкі, було ухвалене рішення про перенесення Чемпіонату світу-2014 в інше місце доти, поки Білорусь не отримає свободу і гідність», - зазначається у резолюції ЄНП.

У документі підкреслюється, що якщо таке рішення не буде ухвалено, то ЄНП закликає всі федерації хокею країн Євросоюзу та інших демократичних держав бойкотувати цей чемпіонат.

«Спорт має нести радість свободи, плюралізму і єдності, і з цієї причини абсолютно неприйнятно, що лукашенківська Білорусь прийматиме Чемпіонат світу з хокею-2014», - підкреслюється в резолюції.

Довідка УНІАН. ЄНП - одна з найбільших партій Європи, представлена в усіх політичних інституціях Європейського Союзу, а також у Раді Європи. Партія включає 73 колективні члени, національні партії з 39 країн.

Членами ЄНП є 16 глав країн - членів ЄС і 6 глав країн, які не входять до ЄС. Зокрема, партквитки ЄНП мають канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, президент Франції Ніколя САРКОЗІ, президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, президент Європейської ради Херман ван РОМПЕЙ і президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.