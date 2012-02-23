Стали відомі обставини загибелі журналістів в Сирії

У сирійському місті Хомс в середу загинули два західних журналісти - кореспондент британської газети Sunday Times Мері Колвін і французький фоторепортер Ремі Ошлік, що працював на фотоагентство IP3 Press, передає Радіо Свобода.



За повідомленнями з Сирії, Мері Колвін і Ремі Ошлік перебували в будинку, який служив прес-центром опозиційним активістам, в районі Баба-Амр міста Хомс. Цей район два тижні зазнає інтенсивного обстрілу з боку військ, вірних президентові Башару Асаду.



У будинок влучили кілька снарядів. Колвін і Ошлік загинули, коли намагалися залишити приміщення. За словами очевидців, при цьому були поранені ще три іноземні журналіста, одна з яких - француженка Едіт Був'є - у вкрай тяжкому стані, і загинули кілька місцевих жителів.



Мері Колвін - відома журналістка з двадцятирічним стажем, неодноразово працювала в гарячих точках. Вона втратила око в 2001 році, коли вела репортаж під обстрілом в Шрі-Ланці.



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Глава дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон засудила вбивство в сирійському місті Хомс двох представників західних ЗМІ та одного сирійського журналіста.



"Преса повинна мати можливість виконувати свою життєво важливу роль в забезпеченні незалежної інформації про події в Сирії, не побоюючись насильства або репресій", - йдеться в заяві Ештон, що надійшла до РІА "Новости".



Глава дипломатії ЄС закликала владу Сирії негайно покласти край актам насильства і вивести війська з обложених населених пунктів, надавши повний і безперешкодний доступ представників міжнародних гуманітарних організацію до постраждалому населенню.



Глава МЗС Франції Ален Жюппе заявив, що влада Сирії несе повну відповідальність за життя і безпеку французьких громадян на території країни.



Британський міністр закордонних справ Вільям Хейг наголосив, що всі країни світу зобов'язані "подвоїти зусилля, щоб змусити режим сирійського президента Башара Асада припинити кампанію терору", цитує РосБізнесКонсалтинг.



Представник Держдепартаменту США Вікторія Нуланд назвала те, що сталося, ще одним прикладом "безсоромної жорстокості режиму Б.Асада".



У свою чергу офіційний Дамаск закликав всіх іноземних журналістів реєструвати свій приїзд до Сирії в урядових установах. Влада Сирії заявила, що не знала про присутність на території країни журналістів, про загибель яких повідомили ЗМІ.