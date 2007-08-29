Більше 12% американців живуть за межею бідності

У США за межею бідності живуть 36,5 мільйонів людей або 12,3% від загальної кількості населення, йдеться в новій доповіді американського Бюро з перепису населення.

"Офіційно рівень бідності в країні вперше за останні десять років знизився і склав в 2006 році 12,3% замість 12,6% в 2005 році. Це означає, що в бідності в 2006 році жили 36,5 мільйонів чоловік. В той же час число американців, які не мають медичної страховки, виросло до 47 мільйонів чоловік в 2006 році з 44,8 мільйонів в 2005 році", - цитує доповідь РИА новости.

Найбіднішими по рівню доходів в США в 2006 році визнані штат Міссісіпі і, як не дивно, американська столиця - Вашингтон. Менше за все бідних людей проживає в штатах Меріленд, Нью-Гемпшир і Коннектікут.

Як відзначають автори доповіді, за межею бідності опиняються всі самотні люди, річний заробіток яких складає менше 10.294 доларів. Сім`я з чотирьох осіб, яка визначається як така, що перебуває за межею бідності, заробляє менше 20.614 доларів в рік, з трьох - менше 16.079 доларів, а з двох людей - менше 13.167 доларів в рік.

За даними Бюро, середня зарплата по країні в 2006 році склала 48.200 доларів, що ненамного більше, ніж в 2005 році.

При цьому середній дохід на сім`ю варіюється залежно від расової приналежності. На першому місці стоять вихідці з Азії - їх середній річний дохід склав 64.200 доларів. На другому - люди з білим кольором шкіри - вони в середньому заробили в 2006 році 52.400 доларів. На третьому - латиноамериканські сім`ї - їх середній дохід склав 37.800 доларів і на четвертому - чорношкіре населення з середнім доходом в 32 тисячі доларів.