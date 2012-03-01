Газпром подав до суду на уряд Литви

"Газпром" сьогодні звернувся до міжнародного арбітражу з позовом до уряду Литви з метою захисту своїх інвестицій в Литовській Республіці.

Про це повідомила прес-служба компанії.

З відповідною заявою виступив представник "Газпрому" на засіданні правління компанії Lietuvos Dujos при голосуванні з питання про розділення Lietuvos Dujos відповідно до вимог законодавства Литви про газ.

"Газпром" з жалем зазначає, що домовленості, досягнуті 27 лютого 2012 під час робочої зустрічі з представниками уряду Литви та Європейської комісії, не були виконані ", - зазначили в російської компанії.

Нагадаємо, суперечка "Газпрому" із владою Литви про розподіл Lietuvos dujos почалася ще в 2011 році. У Литві хочуть провести розподіл, щоб компанія відповідала нормативам, прописаним в третьому енергопакет ЄС (за якими газовидобувні компанії не можуть володіти газорозподільними мережами). У російському концерні, в свою чергу, виступають як проти розділу Lietuvos dujos, так і проти всього третього енергопакету.

"Газпрому" в Lietuvos Dujos належить близько 37% акцій, уряду Литви - 17,7%.

Литовська влада 29 лютого вирішили зобов`язати місцевих споживачів газу закуповувати не менше 25 відсотків від річного обсягу споживаного палива через термінал зрідженого природного газу (СПГ), який будується зараз в Клайпеді. У цьому разі "Газпром", який зараз є єдиним постачальником газу в Литву, може втратити свою монополію.

Gazeta.ua