У білоруському метро оглядатимуть пасажирів

Із сьогоднішнього дня на станції метро «Жовтнева» Мінського метрополітену почне діяти дільниця огляду громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінськміськвиконкому, про це повідомила начальник станції Лариса ЛЕВКОВИЧ.

«Дільниця огляду громадян почне діяти на станції метро «Жовтнева» з 1 березня цього року, куди для огляду співробітники міліції можуть запросити будь-якого пасажира. Також планується побудувати такі дільниці огляду й на станціях метро, що будуються», - сказала Л.ЛЕВКОВИЧ.

За її словами, якщо людина відмовляється від огляду, оскільки не бачить для цього підстав, співробітник метрополітену має право попросити цього громадянина залишити метро й скористатися іншим видом громадського транспорту.

«Цей захід передбачено в першу чергу для забезпечення додаткової безпеки громадян», - підкреслила Л.ЛЕВКОВИЧ.

Довідка УНІАН. 11 квітня 2011 року на станції метро «Жовтнева» в Мінському метрополітені було скоєно терористичний акт, вибух прогримів о 17.58. Внаслідок теракту 11 осіб загинули на місці, 4 померли в лікарнях, тяжкі тілесні ушкодження отримали 32, менш тяжкі – 72, інші тілесні ушкодження – 283 особи. На декілька днів було порушено роботу метрополітену. Збитки, завдані Мінському метрополітену, становлять понад 2 млрд. білоруських рублів; постраждалим - не менше 175 млн. білоруських рублів. Загалом дії терористів завдали збитків на суму понад 2,3 млрд. білоруських рублів.

На лаві підсудних опинилися двоє обвинувачених – Дмитро КОНОВАЛОВ і Владислав КОВАЛЬОВ, обидва 1986 року народження, уродженці Вітебська.

30 листопада 2011 року Верховний Суд Білорусі визнав їх винними у скоєнні теракту й засудив до розстрілу.