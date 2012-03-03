У Росії сьогодні - «день тиші»

«День тиші», коли заборонена будь-яка агітація і політична реклама, настав у Росії напередодні виборів президента РФ, які пройдуть 4 березня.

Як передає РІА «Новости», тільки розвішені раніше агітаційні матеріали можуть залишатися на місці, але за умови, що вони розташовані на відстані не ближче 50 метрів від виборчих дільниць.

Заборона на агітацію за день до виборів дається для того, щоб виборці могли спокійно остаточно визначитися зы своїм вибором.

За пост глави держави, який уперше обирається на шість років, борються прем`єр-міністр Володимир ПУТІН, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ, глава ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ, кандидат від "Справедливої Росії" Сергій МИРОНОВ і самовисуванець Михайло ПРОХОРОВ.

Виборча кампанія президента Росії стартувала 26 листопада 2011 року. Найцікавіший етап кампанії - період передвиборної агітації, протягом якого кандидати, їх представники брали участь у дебатах, агітували проголосувати за них у роликах на телеканалах і радіостанціях, зустрічалися з виборцями, проводили мітинги, розпочався 4 лютого 2012 року.

Майже місяць на федеральних телеканалах тривав марафон передвиборних словесних поєдинків між кандидатами та їх представниками. Для цього канали надали їм безплатний ефір у прайм-тайм. Також кандидатам надавався безплатний ефір на радіостанціях "Радіо Росії", "Маяк", "Вести FM" і "Голос Росії" і друковані площі в 12 газетах і одному журналі. Якщо на дебатах, на думку експертів, далеко не всі претенденти на головний державний пост країни виступили яскраво, то на мітингах на свою підтримку вони виглядали переконливіше.

Остаточні підсумки голосування ЦВК має визначити не пізніше 14 березня, а до 17 березня вони мають бути офіційно опубліковані. Обраний на нинішніх виборах президент обійме посаду 7 травня.