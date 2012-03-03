Грузія випробувала установку залпового вогню

Випробування нової військової техніки - установки залпового вогню грузинського виробництва - відбулося на військовому полігоні Вазіані - неподалік Тбілісі. Після демонстрації президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що установка нічим не поступається російським та ізраїльським аналогам.



За словами президента, після війни серпня 2008 року багато країн утримувалися від продажу Грузії озброєння і бойової техніки, проте країна взяла приклад з Ізраїлю і самостійно налагодила випуск самої складної техніки.



Відповідно до заяви глави держави, реактивні установки залпового вогню призначені не тільки для потреб грузинської армії, а й будуть експортуватися в інші країни. Установка залпового вогню здатна за 20 секунд випустити 40 ракет калібру 122 мм на відстань до 40 кілометрів. Машина може пересуватися без дозаправки 500 кілометрів зі швидкістю 80 кілометрів на годину.



Реактивна установка залпового вогню не перша розробка грузинського ВПК. Нещодавно президент особисто випробував нову бойову машину піхоти «Лазіка», а на торішньому параді з нагоди Дня незалежності проспектом Руставелі в Тбілісі пройшли бронетранспортери «Дідгорі», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.