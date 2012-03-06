Президент США не проти удару по Ірану

Президент Сполучених Штатів Барак Обама запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в тому, що США завжди підтримають його країну, якщо йтиметься про безпеку Ізраїлю.



Якщо переговори Обами і Нетаньяху в травні минулого року, що стосувалися в основному ізраїльсько-палестинського конфлікту, супроводжувалися помітними розбіжностями, то на нинішній зустрічі в Білому домі обидва лідери демонструють збіг поглядів на загрозу, пов'язану з ядерною програмою Ірану.



Хоча, як зазначає кореспондент Радіо Свобода, залишаються розбіжності в тому, як краще змусити Іран відмовитися від будь-яких планів виробництва ядерної зброї, і Обама вважає дипломатію оптимальним засобом, однак він приопускає будь-який сценарій, включаючи військовий удар по іранських ядерних об'єктах.



"Навіть продовжуючи діяти на дипломатичному фронті, ми продовжимо посилювати тиск в тому, що стосується санкцій. Я залишаю за собою право на будь-які рішення. Моя стратегія в цьому питанні не буде зводитися тільки до стримування. Вона полягає в тому, щоб не дати Ірану дістати ядерну зброю. Говорячи про будь-яких варіантах рішень, я заявляю це з усією відповідальністю ", - сказав президент США.



Сполучені Штати та Ізраїль розходяться в оцінці моменту, коли розвиток ядерної програми Ірану може стати необоротним. Обама вважає, що ще не вичерпано час, щоб добитися відмови шляхом дипломатичного та економічного тиску з боку міжнародного співтовариства на Іран.