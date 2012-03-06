МВФ готовий підтримати реформи в Білорусі

Міжнародний валютний фонд висловлює готовність до подальшої підтримки програми структурних реформ у Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам Кріс ДЖАРВІС, який очолював місію МВФ у Білорусі.

«Ми щойно завершили роботу місії в Білорусі, протягом якої у нас була прекрасна співпраця з урядом і Національним банком», - зазначив К.ДЖАРВІС.

Він також відзначив успіхи роботи оглядової місії МВФ, що працювала у Білорусі з 22 лютого.

«За оцінкою МВФ, протягом останніх декількох місяців уряд і Національний банк домоглися успіхів у зниженні інфляції та скороченні зовнішнього дисбалансу», - підкреслив К.ДЖАРВІС.

Він зазначив, що значною мірою цей результат забезпечено за рахунок проведення належної політики.

«Фонд готовий підтримати програму структурних реформ у Білорусі. Місії МВФ будуть регулярно приїжджати у республіку, продовжиться відпрацювання технічних питань і підходів за новою програмою співпраці », - сказав К.ДЖАРВІС.

Крім того, він зазначив, що уряд і Національний банк визначили зважену економічну політику на 2012 рік. Йдеться про збалансований бюджет, жорстке обмеження кредитування держпрограм і надійний контроль над кредитами.

«Це – добра платформа, на яку можна опиратися, та належить виконати ще більшу роботу», - підкреслив К.ДЖАРВІС.

Він також повідомив, що під час роботи місії у Мінську обговорювалося питання фінансової підтримки Білорусі.

«Ми повинні бути впевнені, що люди і структури, які відповідають за прийняття рішень на найвищому рівні, підтримують запропоновані заходи економічної політики. Тому для того, щоб ми могли почати розгляд питання про можливу нову програму співпраці Білорусі й МВФ, нам спершу необхідно переконатися, що така підтримка запропонованих заходів і реформ дійсно існує. Тільки тоді, коли ми побачимо добрі перспективи того, що усі держструктури готові будуть надати повну підтримку запланованій програмі, тільки тоді ми будемо готові проконсультуватися з іншими країнами - членами МВФ, наскільки вони готові будуть підтримати таке рішення», – підкреслив К.ДЖАРВІС.

Як повідомляв УНІАН, керівником місії МВФ в Україні призначений К.ДЖАРВІС замість Таноса АРВАНІТІСА.

Довідка УНІАН. Заборгованість Білорусі перед МВФ на даний час становить 3,8 млрд. доларів. У 2012 році Білорусь повинна направити на погашення зовнішнього держборгу понад 1,6 млрд. доларів. У наступні два роки (2013-2014 рр.) щорічні платежі з погашення зовнішнього держборгу перевищуватимуть 3 млрд. доларів.

Білоруська влада направила у МВФ клопотання, в якому запропонувала надати новий кредит, щоб рефінансувати наявну заборгованість.