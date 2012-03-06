Молдова і Румунія узгодили план дороги довкола Чорного моря

Молдова і Румунія узгодили маршрут Кільцевої магістралі навколо Чорного моря через свою територію. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, домовленості досягли міністри транспорту під час спільного засідання урядів двох країн 3 березня в Яссах. Міністри підписали спільний лист до технічного секретаріату Кільцевої автомагістралі навколо Чорного моря з проханням підтримати маршрут проходження через їх територію траси Джурджу-Бухарест-Фокшани-Албіца-Кишинів-Одеса, яка проходитиме через румунський порт Констанца на Чорному морі.



Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо скоординованого розвитку кільцевої автомагістралі навколо Чорного моря, підписаного у Белграді 19 квітня 2007р., планується створтьт високопропускну автомагістралі шляхом модернізації існуючих доріг і поетапного будівництва нових довжиною понад 7 тис. км. Передбачається, що автомагістраль пройде через території всіх держав-членів Організації Чорноморської економічної співпраці (ОЧЕС). Наприклад, у Росії - через Сочі, Новоросійськ, Ростов-на-Дону і Таганрог.



Планується, що після завершення узгодження основного маршруту Кільцевої автомагістралі навколо Чорного моря сторони перейдуть до підготовки Техніко-економічного обгрунтування розвитку її ділянок. Проект ТЕО буде розробляти самостійно кожна держава - член ЧЕС щодо ділянок, які проходять через національну територію.

Кінцевою метою ТЕО стане створення в Чорноморському регіоні сучасної швидкісної автомагістралі, обладнаної всіма необхідними об'єктами допоміжної інфраструктури, з метою залучення коштів міжнародних фінансових інституцій і банків розвитку.