Імператор Японії через два дні після виписки знову потрапив до лікарні
08:37, 07 березня 2012Світ
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Цього разу лікарі видалятимуть у нього рідину легенів
АКІХІТО
Імператор Японії 78-річний АКІХІТО, який переніс операцію на серці 18 лютого і був виписаний два дні тому з лікарні, знов госпіталізований і має буде перенести ще одну операцію.
Цього разу лікарі видалятимуть у нього рідину легенів, повідомляє «Газета.ру».
За словами представника управління імператорського двору Японії, чергове обстеження лікарів виявило в імператора рідину в легенях, в середу медики мають відкачати її.
Імператор АКІХІТО зійшов на трон після смерті свого батька Хірохіто в 1989 році.
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