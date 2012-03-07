Імператор Японії через два дні після виписки знову потрапив до лікарні

Імператор Японії 78-річний АКІХІТО, який переніс операцію на серці 18 лютого і був виписаний два дні тому з лікарні, знов госпіталізований і має буде перенести ще одну операцію.

Цього разу лікарі видалятимуть у нього рідину легенів, повідомляє «Газета.ру».

За словами представника управління імператорського двору Японії, чергове обстеження лікарів виявило в імператора рідину в легенях, в середу медики мають відкачати її.

Імператор АКІХІТО зійшов на трон після смерті свого батька Хірохіто в 1989 році.