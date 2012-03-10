Хто очолить Світовий банк?
Країни БРІКС більше не хочуть американця
У спискукандидатівнапосадуголови Світовогобанку відСША входятьгендиректорPepsiІндраНууі, посолСША вООНСюзанРайс, колишнійкерівникрадиз економікиприпрезидентіСША ЛарріСаммерсіголовакомітетуз міжнародних відносинсенатуСША ДжонКеррі,повідомляєReutersз посиланнямнаджерелавадміністраціїБаракаОбами.
Традиційноголовою СвітовогобанкупризначаєтьсякандидатвідСША,а керівникомМВФ обираєтьсяпредставникЄвропи, зауважуєГазета.ру.
Керрі,якийбувсуперникомДжорджаБуша-молодшогонавиборахпрезидентаСША в 2004році, заявивчерезсвогопредставника,що незацікавленийвцій роботіі знимз приводу цієїпосадиніхто неконсультувався.
КраїниБРІКСвостанні місяцізаявлялипро необхідністьзавершитипрактикупризначенняголовамиСвітовогобанкукандидатів відСША.Узв'язку з цимспостерігачізазначають,що якщоБаракОбамазапропонуєвкерівникиВБглавуPepsiІндруНууі, яканародиласявІндії, товонаможевданому разівиявитисякомпромісноюфігурою.