Хто очолить Світовий банк?

Країни БРІКС більше не хочуть американця

У спискукандидатівнапосадуголови Світовогобанку відСША входятьгендиректорPepsiІндраНууі, посолСША вООНСюзанРайс, колишнійкерівникрадиз економікиприпрезидентіСША ЛарріСаммерсіголовакомітетуз міжнародних відносинсенатуСША ДжонКеррі,повідомляєReutersз посиланнямнаджерелавадміністраціїБаракаОбами.



Традиційноголовою СвітовогобанкупризначаєтьсякандидатвідСША,а керівникомМВФ обираєтьсяпредставникЄвропи, зауважуєГазета.ру.



Керрі,якийбувсуперникомДжорджаБуша-молодшогонавиборахпрезидентаСША в 2004році, заявивчерезсвогопредставника,що незацікавленийвцій роботіі знимз приводу цієїпосадиніхто неконсультувався.

КраїниБРІКСвостанні місяцізаявлялипро необхідністьзавершитипрактикупризначенняголовамиСвітовогобанкукандидатів відСША.Узв'язку з цимспостерігачізазначають,що якщоБаракОбамазапропонуєвкерівникиВБглавуPepsiІндруНууі, яканародиласявІндії, товонаможевданому разівиявитисякомпромісноюфігурою.

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