У передмісті Стамбула загинули 14 будівельників
09:17, 12 березня 2012Світ
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Пожежа виникла сьогодні вночі на майданчику, де будується супермаркет
Під час пожежі у передмісті Стамбула загинули не менш як 14 будівельних робітників.
Як повідомляє радіо «Свобода»,пожежа виникла сьогодні вночі на майданчику, де будується супермаркет. Загоряння сталося у великому наметі, в якому спали будівельники.
За попередніми даними, причиною пожежі було коротке замикання, внаслідок якого загорівся електронагрівач у наметі, - повідомив мер району Есенюрт Немчі КАДІОГЛУ.
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