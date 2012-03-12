У передмісті Стамбула загинули 14 будівельників

Під час пожежі у передмісті Стамбула загинули не менш як 14 будівельних робітників.

Як повідомляє радіо «Свобода»,пожежа виникла сьогодні вночі на майданчику, де будується супермаркет. Загоряння сталося у великому наметі, в якому спали будівельники.

За попередніми даними, причиною пожежі було коротке замикання, внаслідок якого загорівся електронагрівач у наметі, - повідомив мер району Есенюрт Немчі КАДІОГЛУ.