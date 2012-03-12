45 людей стали жертвами лавини в Афганістані

Жертвами сходження лавини в Нурістані, східній провінції Афганістану, сьогодні стали 45 людей.

Як передає ІТАР-ТАСС, за даними губернатора провінції Казі Мохаммада Набі АХМАДІ, снігові маси знищили 13 будинків.

Незвично холодна зима в Афганістані дедалі частіше стає причиною нещасних випадків. За даними метеорологів, вона визнана найсуворішою за останні 15 років. Так, лише в гористій провінції Бадахшан за минулі місяці від лавини загинули більш як 90 осіб. У регіоні з минулої суботи також ведуться пошуки приблизно 150 людей, які зникли безвісти в результаті сходження снігових мас. Тоді лавині передували декілька днів сильних снігопадів, за якими настало потеплення. Фахівці відзначають, що загроза нових НП як і раніше висока, враховуючи, що цього тижня знов очікуються снігопади, а температура повітря підвищується.