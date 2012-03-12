У Сирії - масове вбивство дітей та жінок

У місті Хомс, яке вже близько року є центром народних виступів проти режиму Президента Сирії Башара АСАДА, знайдені тіла 47 вбитих жінок і дітей.

Як повідомляє радіо «Свобода»,виявлено тіла 26 дітей і 21 жінки. На деяких тілах є сліди знущань.

За повідомленням DPA, убивства були скоєні увечері 11 березня.

Зазначається, що державне телебачення звинувачує у вбивстві цих людей так звані «озброєні терористичні угруповання», які нібито викрали і вбили жителів Хомса, а згодом провели зйомку, щоб дискредитувати сирійських військових.

Водночас, інформує радіо «Свобода», після дводенних переговорів з Президентом Б.АСАДОМ та іншими сирійськими керівниками спеціальний посланець ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі АННАН залишив країну без угоди про припинення насильства.

Проте К.АННАН висловлює оптимізм з приводу перспектив такої домовленості. «Так, це буде важко, але ми повинні мати надію. Я налаштований оптимістично з кількох причин. Майже кожен сирієць, якого я зустрічав, хоче миру і припинення насильства. Вони хочуть мати перспективу у своєму житті», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, ООН звинуватила Сирію в злочинах проти людяності. За даними правозахисних організацій, з початку антиурядових виступів у Сирії в березні 2011 року в країні загинули понад 7,5 тис. осіб.