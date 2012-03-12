Учасницям «панк-молебню» у Москві висунули обвинувачення

Учасницям панк-гурту «Pussy Riot», підозрюваним в участі в «панк-молебні» у храмі Христа Спасителя, офіційно висунули звинувачення в хуліганстві, повідомляє Радіо "Свобода", посилаючись на їхнього адвоката Миколу Полозова.

«Щойно моїм підзахисним Надії Толоконниковій та Марії Альохіній було висунуте офіційне обвинувачення у вчиненні злочину за частиною 2 статті 213 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу Російської Федерації» – сказав Полозов.

Він додав, що слідчі, згідно з існуючим КПК, збиралися допитати дівчат уже в статусі обвинувачених, проте ті відмовилися давати свідчення.

21 лютого феміністська панк-група «Pussy Riot» влаштувала перфоманс біля входу до вівтаря храму Христа Спасителя. Дівчата з різнокольоровими плетеними масками на обличчях залізли на піднесення вівтаря і виконали пісню зі словами «Богородице, Діво, Путіна прожени», яка деякими віруючими була сприйнята як богохульна. Учасниці акції повідомили, що їхній виступ був «панк-молебнем».



На початку березня поліція затримала в Москві чотирьох імовірних активістів «Pussy Riot». Ще одна дівчина і цивільний активіст Петро Верзілов були допитані в якості свідків і згодом звільнені.

6 березня Таганський суд Москви санкціонував арешт двох імовірних учасниць цього панк-гурту. Дівчата заявили, що не мають відношення до «Pussy Riot» і в акції в храмі не брали участі.