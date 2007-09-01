Помер Майкл Джексон, знавець пива і пивних традицій (фото)

Відомий пивний критик Майкл Джексон, автор книг "Краще пиво Бельгії" і "Світовий путівник по пиву", помер у своїй лондонській квартирі у віці 65 років. Причиною смерті Джексона став серцевий напад, повідомляє CNN.

Джексон, крім написання книг про пиво і вивчення різновидів цього напою в різних країнах світу, був автором документального серіалу "Пивний мисливець" (The Beer Hunter). Програма Джексона транслювалася в 15 країнах світу.

Відомо, що останні роки Джексон страждав від хвороби Паркінсона. Він навіть планував написати книгу про це захворювання.

Голова британської гільдії пивних критиків Тім Хемпсон назвав Майкла Джексона, котрий присвятив вивченню пива більше тридцяти років, "кращим пивним журналістом в історії".

Лента.ру