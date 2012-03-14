Українські військові другий день радяться у штабі 5-го флоту США

Робоча група Збройних сил України на чолі з начальником Центру морських операцій Військово-морських сил капітаном 1-го рангу Дмитром ШАКУРОЮ 12-14 березня перебуває з візитом у штабі 5-го флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки у Манамі (Королівство Бахрейн).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Делегація проведе робочі зустрічі з представниками 5-го флоту ВМС США з питань вивчення досвіду боротьби з піратством в Аденській затоці та візьме участь у засіданні Координаційної групи щодо обміну інформацією та запобігання конфліктним ситуаціям у боротьбі з піратством (SHADE).

За інформацією заступника начальника штабу ВМС України капітана 1-го рангу Андрія РИЖЕНКА, у засіданні SHADE візьмуть участь близько 100 представників флотів країн Європи, Азії, Близького Сходу, командувань операції Європейського Союзу „Аталанта”, операції НАТО „Океанський щит” та командування 5-го флоту ВМС США.

Будуть узгоджені питання спільних дій у боротьбі з піратством на морі, проведення конвойних операцій, патрулювання небезпечних районів, здійснення повітряного патрулювання, а також всебічного забезпечення сил.

«Як відомо, на сьогодні найбільш небезпечним районом для судноплавства є узбережжя Сомалі. Кілька років тому низкою міжнародних безпекових організацій та окремими країнами були вжиті заходи щодо проведення операцій по боротьбі з піратством на морі. З метою координації спільних зусиль було вирішено раз на квартал проводити у місті Манама засідання Координаційної групи щодо обміну інформацією та запобігання конфліктним ситуаціям у боротьбі з піратством за участі представників усіх країн і організацій, що борються з піратством», - зазначив А.РИЖЕНКО.

Як додав заступник начальника штабу, безпосереднім завданням представників українського флоту під час заходу є координація планів щодо залучення активів ВМС України до боротьби з піратством, вивчення досвіду іноземних колег, знайомство з районом проведення операцій.

Представники українських ВМС у подібному заході беруть участь уже втретє.