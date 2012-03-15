У ДТП в Японії постраждали 30 дітей
08:45, 15 березня 2012Світ
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Автобус, у якому діти їхали в дитячий садок, зіткнувся з легковим автомобілем і перекинувся
У Японії автобус, в якому діти їхали в дитячий садок, зіткнувся з легковим автомобілем і перекинувся на перехресті в місті Цукуба префектури Ібаракі.
30 дітей і четверо дорослих доставлені в лікарню, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеве поліцейське управління.
За словами водія автобуса, котрий їхав по головній дорозі, він намагався уникнути зіткнення з легковою автомашиною, що несподівано вискочила зліва, і не справився з керуванням.
У лікарню було доставлено 30 дітей, водія автобуса і виховательку, а також водія і пасажира легковика. За висновком лікарів, 11 дітей дістали легкі удари, стан дорослих також не викликає серйозних побоювань.
Поліція веде розслідування причин події.
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