У ДТП в Японії постраждали 30 дітей

У Японії автобус, в якому діти їхали в дитячий садок, зіткнувся з легковим автомобілем і перекинувся на перехресті в місті Цукуба префектури Ібаракі.

30 дітей і четверо дорослих доставлені в лікарню, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеве поліцейське управління.

За словами водія автобуса, котрий їхав по головній дорозі, він намагався уникнути зіткнення з легковою автомашиною, що несподівано вискочила зліва, і не справився з керуванням.

У лікарню було доставлено 30 дітей, водія автобуса і виховательку, а також водія і пасажира легковика. За висновком лікарів, 11 дітей дістали легкі удари, стан дорослих також не викликає серйозних побоювань.

Поліція веде розслідування причин події.