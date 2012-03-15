Європарламент відклав резолюцію по Білорусі

Європарламент вирішив відкласти ухвалення резолюції по ситуації у Білорусі на наступне пленарне засідання, яке відбудеться 28-29 березня у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Депутати підтримали пропозицію Крістіана ВІГЕНІНА (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія).

“Я би запропонував відкласти голосування, щоб дати час владі зреагувати на ситуацію, і з тим, щоб ми могли внести зміни, з урахуванням подій, які, ми очікуємо, мають відбутися найближчими днями”, - сказав депутат.

За його пропозицію проголосували більшість депутатів, присутніх у залі. Голосування проводилося шляхом підняття рук.