Норвезький військово-транспортний літак зник у Швеції

Авіадиспетчери втратили в другій половині дня контакт з норвезьким військово-транспортним літаком "Геркулес", що прямував з Норвегії у Швецію, повідомляє РІА «Новости».

На борту перебуває п'ятеро осіб, всі норвежці. Літак прямував в аеропорт шведського північного міста Кируна, щоб забрати звідти персонал.

Зв'язок з екіпажем був втрачений в 14.43 (19.43 за київським часом), коли "Геркулес" знаходився в 80 кілометрах на захід від Кируни. До пошуку зниклих залучені два вертольоти і літак рятувальників. Пошукові роботи ускладнюються поганими метеоумовами.

"Незрозумілим є те, що не спрацював аварійний сигнал, що відбувається у випадках, коли літак зазнає аварії. Можливо, він здійснив аварійну посадку і знаходиться в радіотіні", - сказав представник рятувальної служби Швеції Йонас СУНДІН.

Не виключається і те, що зниклий "Геркулес" зазнав аварії, відзначає агентство.

Літак брав участь у військових навчаннях Golden Response, що регулярно організовуються в зимових умовах з залученням як військових з країн НАТО, так і з країн-учасниць програми "Партнерство заради миру". Маневри в цьому році проводяться під норвезьким командуванням.