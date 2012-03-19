Аналітики: Президент Молдови може об'єднати країну з Румунією

Обрання молдавським парламентом нового президента країни - 63-річного юриста Миколи Тімофті загрожує об'єднанням Молдови з Румунією, пише "Главред".

Підготовка до виборів президента супроводжувалася в молдавській пресі активним обговоренням пошуку національної ідеї, нагадала аналітична група «Da Vinci AG».

В ході свого виступу в парламенті Тімофті заявив: «Найбільшою проблемою є зміцнення суспільства. Нам потрібна ідея, що об’єднає все суспільство. Цією ідеєю повинна стати європейська інтеграція».

За оцінками аналітиків, процес європейської інтеграції Молдови в очах більшої частини правлячого «Альянсу за європейську інтеграцію» і уніоністів тотожний інтеграції з Румунією. На початку березня 2012 року Нацрада зо об'єднання Молдови з Румунією заявила про намір проводити пропагандистську кампанію усередині країни, однією з основних тез якої буде твердження про те, що «об'єднання з сусідньою країною [Румунією] – найефективніший спосіб європеїзації Республіки Молдова».

Не дивлячись на те, що в своїх коментарях Тімофті відкрито не заявляє про підтримку об'єднання з Румунією, обмежуючись тезою про невчасність подібних дискусій, представники АЄІ, зокрема лідер націонал-ліберальної партії Віталія Павліченко вітали те, що кандидат в президенти не антиуніоніст.

Раніше «Главред» повідомляв, що Тімофті зажадав виведення російських військ з території невизнаної республіки Придністров'я і заміни діючих там миротворців цивільними спостерігачами з міжнародним мандатом.

Крім того, повідомлялося, що Тімофті є прихильником курсу діючого керівництва Молдави на зближення з Європою. Як мету для першого свого зарубіжного візиту у ролі президента він вибрав Брюссель.