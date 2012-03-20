Американський сержант, який убив 16 афганців, нічого не пам'ятає

Військовослужбовець США 38-річний Роберт Бейлс, підозрюваний у вбивстві 16 мирних афганських жителів, не пам'ятає моменту злочину, передає телеканал СВS з посиланням на адвоката військовослужбовця Джона Брауна.



Сержант Бейлс минулої п'ятниці був доставлений у в'язницю на території військової бази Форт-Левенуерт в штаті Канзас, де він перебуває в одиночній камері. У понеділок відбулася його перша зустріч з адвокатами, яка тривала близько семи годин.



"Він не пам'ятає цього (інциденту) ... він пам'ятає початок вечора й те, що відбувалося потім, але події в цьому проміжку стерлися з пам'яті", - заявив телеканалу Браун.



Браун, заявив, що дана справа не є звичайним кримінальним злочином і підтвердив можливість винесення смертного вироку його підзахисному. Браун також висловив здивування з приводу того, що сержант, який отримав черепно-мозкову травму та інші поранення під час проходження служби в Іраку, був знову відправлений в гарячу точку.



У двох селах в повіті Панджваї південній афганській провінції Кандагар 11 березня були розстріляні не менше 16 мирних жителів, у тому числі дев'ятеро дітей, нагадує РІА "Новости".