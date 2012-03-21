Польща ухвалила програму підтримки демократії в т.ч. в Україні
Уряд Польщі затвердив програму підтримки країн, що розвиваються на 2012-2015 рік, особливу увагу в якій приділено ряду колишніх республік СРСР
УрядПольщі увівторокзатвердивпрограмупідтримкикраїн, що розвиваютьсяна2012-2015рік, особливуувагувякійбудеприділенорядуколишніхреспублікСРСР, повідомилаінформаційнаслужбапольськогокабінетуміністрів.
"Багаторічнупрограмуспівпраців цілях розвитку" подавнарозглядКабмінуміністрзакордоннихсправРадославСікорський.Документпередбачає фінансуваннядій,спрямованихнапідтримкудемократіїі повагуправлюдинивкраїнах, що розвиваються, перелікякихскладеноКомітетомз метою розвиткуОрганізаціїекономічногоспівробітництва тарозвитку (ОЕСР).
ЯкзазначаєРІА "Новости",основначастинакоштів буденаправленавкраїни "Східногопартнерства":Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову таУкраїну.Також коштибудутьспрямованідо КиргизіїіТаджикистану.
Частинадопомогиврамкахпрограмипіденапроективкраїнах східноїАфрикиіАзії:Бурунді,Ефіопії, Кенії, Руанди, Сомалі, ПівденногоСудану, Танзанії, Уганди, Афганістану, Палестини, Тунісу, Лівії.