Лукашенко про суд і страту: Всіх процедур було дотримано

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що страта засуджених за теракт у мінському метро Владислава Ковальова і Дмитра Коновалова - його особиста трагедія.

Як передає Lenta.ru, в інтерв'ю телеканалу RT О.ЛУКАШЕНКО сказав, що співчуває рідним В.Ковальова і Д.Коновалова.

"Для мене це була чергова трагедія в моєму житті. Найбільше я співпереживав батькам цих людей, яким я допомогти не можу. На жаль", - сказав О.ЛУКАШЕНКО, коментуючи страту.

Також Президент Білорусі додав, що йому складно було відмовити В.Ковальову в помилуванні. Проте в цій ситуації, за словами О.ЛУКАШЕНКА, інакше він вчинити не міг. "Це справжня кримінальщина. Притому катастрофічна дуже, прощенню якої немає. Я думаю, так би і в Росії вчинили, і в інших країнах", - сказав він з приводу терактів, за які були засуджені В.Ковальов і Д.Коновалов.

О.ЛУКАШЕНКО також зазначив, що за час перебування на президентському посту лише один раз помилував людину, засуджену до страти.

Претензії до судового процесу над звинуваченими в тероризмі О.ЛУКАШЕНКО відкинув, зазначивши, що процес був відкритим і що "всіх процедур було дотримано".

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО відмовився помилувати Д.Коновалова і В.Ковальова, засуджених до страти за вибух у мінському метро 11 квітня 2011 року, внаслідок якого загинуло 15 чоловік, понад 300 дістали поранення.

Вирок було винесено в листопаді 2011 року.

Про те, що вирок виконано, Любов КОВАЛЬОВА, мати В.Ковальова, дізналася вранці 17 березня з листа Верховного суду Білорусі, датованого днем раніше.

Раніше В.Ковальов подавав прохання про помилування, а Д.Коновалов цього робити не став. О.ЛУКАШЕНКО помилувати засуджених відмовився у зв'язку з «винятковою небезпекою і тяжкістю наслідків для суспільства від скоєних злочинів».

Білорусь є останньою країною в Європі і колишньому Радянському Союзі, котра як і раніше виконує смертні вироки.