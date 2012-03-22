У Малі відбувся військовий переворот.

Увечері 21 березня армія Малі оточила палац Президента країни, а вранці у четвер палац було повністю узято під контроль військовослужбовців. Військові заявили про те, що їм вдалося затримати ряд міністрів, зокрема, міністра закордонних справ, передає РІА «Новости».

Як повідомляє агентство Франс Прес, малійські військовослужбовці з'явилися в ефірі місцевих теле- і радіоканалів, оголосивши про припинення діяльності Конституції і про розпуск уряду та інших державних інституцій країни.

Раніше представник Президента країни Амаду Тумані ТУРІ заявив, що той перебуває в безпечному місці.

Малійські військовослужбовці вже кілька тижнів вимагають переозброєння армії, ведучи бої з повстанцями-туарегами на півночі країни, повідомляє Радіо «Свобода».

Туареги з організації "Національний рух за звільнення Азавада" (НРЗА) борються за отримання незалежності регіону Азавад пустелі Сахара, який включає північний схід і схід Малі, північ Буркіна-Фасо, захід і північний захід Нігера, а також південний схід Алжиру і південний захід Лівії. За даними місцевих ЗМІ, раніше рух туарегів підтримував колишній лідер лівійської Джамахирії Муамар Каддафі, якого було вбито в ході революції у 2011 році, а останню хвилю насильства з боку сепаратистів нібито форсували колишні прихильники М.Каддафі, які влилися в їхні ряди.