Названі причини смерті Вітні Х'юстон

Слідство постановило в п'ятницю, що вона потонула у ванні внаслідок серцевого нападу, однією з причин якого стало вживання кокаїну

Слідствоу справіпро смерть зірковоїамериканськоїспівачкиВітніХ'юстонпостановиловп'ятницю, щовонапотонулау ваннівнаслідоксерцевогонападу, однією зпричинякогосталовживаннякокаїну,передаєAssociated Press.



ТілоХ'юстонбуловиявленовнічна 12 лютогозанурениму водуу ваннійодногоз номерівготелюBeverly HiltonвЛос-Анджелесі, нагадуєРІА "Новости".



ЯкповідомивКрейгХарві(Craig Harvey), представниккоронера(слідчого, який ведесправипро раптову смерть), вкімнатіспівачкибуливиявленіпрепарати, які видаютьсятількиза рецептом,однаквонине сталипричиноюзагибелі.



Крімтого, Харвізазначив,щоворганізмізагиблоїбуливиявленіслідикокаїну,якийможестатипричиноюсерцевої недостатності.За йогословами, експертизапоказала,щоХ'юстонвже тривалийчасвживаланаркотик.

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