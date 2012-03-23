Названі причини смерті Вітні Х'юстон
Слідство постановило в п'ятницю, що вона потонула у ванні внаслідок серцевого нападу, однією з причин якого стало вживання кокаїну
Слідствоу справіпро смерть зірковоїамериканськоїспівачкиВітніХ'юстонпостановиловп'ятницю, щовонапотонулау ваннівнаслідоксерцевогонападу, однією зпричинякогосталовживаннякокаїну,передаєAssociated Press.
ТілоХ'юстонбуловиявленовнічна 12 лютогозанурениму водуу ваннійодногоз номерівготелюBeverly HiltonвЛос-Анджелесі, нагадуєРІА "Новости".
ЯкповідомивКрейгХарві(Craig Harvey), представниккоронера(слідчого, який ведесправипро раптову смерть), вкімнатіспівачкибуливиявленіпрепарати, які видаютьсятількиза рецептом,однаквонине сталипричиноюзагибелі.
Крімтого, Харвізазначив,щоворганізмізагиблоїбуливиявленіслідикокаїну,якийможестатипричиноюсерцевої недостатності.За йогословами, експертизапоказала,щоХ'юстонвже тривалийчасвживаланаркотик.