Янукович відвідає країни Перської затоки
05:02, 23 березня 2012Світ
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Президент України у середині квітня здійснить поїздки країнами Перської затоки
Віктор Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у середині квітня здійснить поїздки країнами Перської затоки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН учора час спілкування з журналістами.
Він розповів, що ці поїздки заплановані на 3-4 дні, але не уточнив, про які саме країни йдеться.
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