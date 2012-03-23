Янукович відвідає країни Перської затоки

05:02, 23 березня 2012
Світ
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Президент України у середині квітня здійснить поїздки країнами Перської затоки

Віктор Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у середині квітня здійснить поїздки країнами Перської затоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН учора час спілкування з журналістами.

Він розповів, що ці поїздки заплановані на 3-4 дні, але не уточнив, про які саме країни йдеться.

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