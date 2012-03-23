Путін малює райдужне газове майбутнє

Попит на газ у Росії та світі зростатиме.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на нараді з питань поставок природного газу споживачам на внутрішній та зовнішній ринки.

«Вибудовуючи нашу стратегію, ми повинні виходити з того, що попит на природний газ, безумовно, зростатиме. Це стосується й нашого внутрішнього ринку, який є для нас, безумовно, пріоритетним. Це стосується й міжнародних ринків, як у Європі, так і в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що, за оцінками експертів, уже в 2012 році поставки газу для внутрішніх потреб і на експорт перевищать докризовий рівень 2007 року.

В.ПУТІН запевнив, що Росія завжди виступала надійним партнером на глобальних енергетичних ринках.

«Ми цінуємо цю репутацію й відкриті для взаємовигідної співпраці з усіма нашими зарубіжними партнерами. Це стосується й інвестиційних проектів, й спільної участі в розвитку видобувних та інфраструктурних активів», - сказав він.

В.ПУТІН повідомив, що в 2011 році видобуток природного газу збільшився на 3,1% й становив 670 млрд куб. м газу. В галузі високий і рівень інвестиційної активності. Лише «Газпром» за останні три роки вклав у розвиток 3 трлн рублів, тобто практично по року, щороку вкладав по 1 трлн. Реалізуються великі проекти з освоєння нових родовищ, розвитку газотранспортної інфраструктури, продовжується активна робота з газифікації, зокрема до неї підключаються регіони Далекого Сходу, додав він.

Російський прем'єр також зазначив, що в листопаді минулого року запущено першу чергу «Північного потоку» – 27,5 млрд куб. м прокачування.

«Це означає, що російська та європейська газотранспортні системи безпосередньо тепер сполучені, що, звичайно ж, підвищує надійність поставок і знімає багато транзитних ризиків. Робота по другій нитці йде в плановому режимі, вже більше половини морського маршруту пройдено», - сказав він.

В.ПУТІН також сподівається, що в ті терміни, які були заплановані, робота буде закінчена й по другій нитці. Це буде загалом 55 млрд куб. м прокачування. Він розраховує, що вже в 2012 році – наприкінці поточного року почнеться реальне будівництво «Південного потоку» по дну Чорного моря.