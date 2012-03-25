Поляки обурені на UEFA через проблеми з квитками на Євро-2012

Поляки обурені проблемами із придбанням квитків на Євро-2012 через офіційний веб-сайт Європейської футбольної федерації (UEFA), котра безпідставно анулює резервування та місяцями не повертає гроші за куплені квитки.

Про це пише польська Gazeta Wyborza, описуючи труднощі, про які щораз частіше повідомляють поляки виданню.

Газета описує історію пана Бартоша, котрий навесні минулого року виграв чотири квитки, за які заплатив та отримав підтвердження від UEFA їх купівлі, а у вересні - квитки зникли з його профілю на офіційному веб-сайті.

"Отримав відповідь, що резервування було анульовано через те, що не подав підтвердження інвалідності (один з квитків був для інваліда). Я маю його. UEFA заявляє, що 4 рази висилала мені інформацію про те, що треба надати такий документ, а я не отримав жодного", - розповідає чоловік.

Він відзначив, що федерація пообіцяла повернути заплачені за квитки 130 євро "швидко", а, відповідаючи на його уточнююче запитання, коли це може статися, написала: "найшвидше, як це можливо".

"Був жовтень. А грошей він до сих пір не отримав", - пише GW, зауважуючи, що представники UEFA більше не відповідають на листи чоловіка.

Видання відзначає, що отримує останнім часом "дуже багато" схожих історій від поляків, котрим федерація не повертає гроші від кількох місяців до півроку.

Газета описує також ще одну історію пана Марчіна, котра підтверджує версію, що UEFA не справляється із організацією продажу квитків на Євро-2012.

Чоловік, за даними газети, спочатку три місяці не міг отримати гроші за квитки, які він вирішив продати, а потім отримав плату за них 2 рази.

Представники польських організаторів Євро-2012 відзначають, що за продаж квитків на чемпіонат повністю відповідає Європейська футбольна федерація, відзначаючи, що теж отримують багато сигналів про проблеми.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Антимонопольний комітет Польщі (UOKiK) повідомив про те, що ще в серпні минулого року подав в суд на Європейську футбольну федерацію через правила продажу квитків на Євро-2012, які, на думку експертів відомства, порушують права споживачів.

Польський суд першої інстанції має розглянути цей позов 22 червня - за трохи більше тижня до завершення Євро-2012.

Польські ЗМІ, коментуючи це питання, зауважували, що UEFA сформувало правила продажу квитків таким чином, що «по суті не несе жодної відповідальності за можливі проблеми".