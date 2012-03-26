У Чилі стався потужний землетрус

У центральному районі Чилі стався землетрус магнітудою 6,8.

Такі дані Сейсмологічної служби університету Чилі, передає ІТАР-ТАСС.

Раніше Геологічна служба США повідомляла про підземні поштовхи в центральній частині країни магнітудою 7,2.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 32 км на північний захід від міста Талька - адміністративного центру однойменної провінції. Осередок землетрусу залягав на глибині 30 км, зазначає NEWSru.

За даними Сейсмологічної служби університету Чилі, землетрус стався за 94 км на північний захід від міста Констітусьон.

Чилійські власті виключили загрозу цунамі після землетрусу, евакуація населення з прибережних районів скасована. Жертв і руйнувань немає.

Відразу після підземного поштовху Національне управління з надзвичайних ситуацій віддало наказ про превентивну евакуацію населення в прибережній смузі завдовжки 500 км.

Проте після аналізу інформації місцевими сейсмологічними службами влада дійшла висновку, що загрози цунамі немає, і громадянам було дозволено повернутися додому.

Евакуація пройшла без паніки і без серйозних інцидентів, не рахуючи одного ДТП, внаслідок якого поранення дістала одна людина.

Чилі характеризується високою сейсмічною активністю, зазначає РІА «Новости». Наприкінці лютого 2010 року в цій південноамериканській країні внаслідок землетрусу магнітудою 8,8 і цунамі, що сталося за ним, загинуло понад 500 чоловік.

Через Чилі проходить Тихоокеанський "вогняний пояс" - смуга вулканів і тектонічних розломів завдовжки в 40 тисяч кілометрів. Він опоясує Тихий океан, пролягаючи вздовж узбережжя Південної і Північної Америки до південної частини Аляски, потім повертає до Японії, Філіппін та Індонезії і завершується в районі острова Нова Гвінея, Новій Зеландії і південно-західній Океанії.

Саме у "вогняному кільці" знаходиться переважна більшість відомих вулканів планети. Там же відбуваються 90% усіх землетрусів на Землі.