У Японії залишився діючим тільки один з 54 ядерних реакторів.

Найбільша в країні енергетична компанія Tokyo Electric Power зупинила на обов`язкову технічну перевірку шостий енергоблок АЕС "Касівадзакі-Каріва".

Ця найбільша в світі атомна станція забезпечує електроенергією центральну частину Японії, зокрема Токіо. Після її відключення частка АЕС в енергопостачанні зони японської столиці із загальним населенням близько 35 млн. чоловік повністю зійшла нанівець, передає ІТАР-ТАСС.

На сьогодні в Японії залишається лише один працюючий атомний реактор - третій енергоблок АЭС "Томарі" на північному острові Хоккайдо, який також буде зупинено для планової перевірки до початку травня.

Таким чином, протягом місяця в Японії не залишиться жодної діючої АЕС.

Усього в Японії є 54 комерційні атомні реактори. Після аварії на АЕС "Фукусіма-1" у березні минулого року більшість станцій країни були зупинені для перевірок і досі не відновили свою роботу.

Для перезапускання реакторів необхідний дозвіл місцевих органів влади, які вимагають від операторів станцій гарантій безпеки АЕС.

Відключення атомних станцій помітно збільшило навантаження на національну енергосистему і збільшило потреби Токіо в паливі для теплових електростанцій, зазначає NEWSru.