Туреччина розвиває туристичний потік до Криму

Темпи зростання туристичного потоку з України до Туреччини в 2012 році збережеться на рівні 6%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз на прес-конференції у понеділок дав аташе з питань культури та інформації Посольства Республіки Туреччина в Україні Берат Йилдиз.

«За прогнозами на 2012 рік ми чекаємо зростання туристичного потоку не нижче, ніж у 2011 році, на рівні 6%», - сказав він.

За словами Б.Йилдиза, зокрема, в 2012 році очікується збільшення кількості туристів за напрямом Стамбул і регіон Мугла, що розташований на заході від Анталії й включає курорти Мармаріс і Бодрум.

Всього у 2011 році туристичний потік до Туреччини зріс на 10% порівняно з 2010 роком - до 31 млн. туристів. При цьому, в 2011 році туристичний потік з України зріс на 6% - до 602 тис. чоловік.

Близько 61% туристів із України в 2011 році відвідали регіон Анталія, 25% - Стамбул, 7% - регіон Мугла.

Б.Йилдиз зазначив, що кількість туристів з України в 2011 році до Анталії збереглася на рівні попереднього року, тоді як туристичний потік з України в регіон Мугла в 2011 році зріс на 35%.

Крім того, Б.Йилдиз відзначив, що «сьогодні Туреччина, особливо «Турецькі авіалінії», прагнуть розвивати туристичний потік до України, особливо до Криму».

«Представники 50-60 туроператорів відвідали Крим і ознайомилися з його можливостями, тому думаємо, що кількість туристів зростатиме», - сказав він.