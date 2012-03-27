У Японії стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 6,4 стався на північному сході Японії, йдеться у повідомленні Національного метеорологічного агентства країни.

Як передає РІА «Новости», епіцентр знаходився на схід від префектури Івате, осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Попередження про загрозу виникнення цунамі поки оголошено не було.

Найсильніші афтершоки відзначалися у префектурах Івате, Міяги, Аоморі, Ямагата і Фукусіма.

Землетрус магнітудою 6,0 і вище вважається сильним і може призвести до значних руйнувань інфраструктури і жертв.

Минулий рік запам`ятався жителям Японії іншим потужним землетрусом, який стався 11 березня. Землетрус магнітудою 9,0 на північному сході японського острова Хонсю одержав офіційну назву "Великого землетрусу Східної Японії". Потім було цунамі, висота і сила якого перевершили всі прогнози. Висота хвиль в окремих місцях перевищувала 30-метрову позначку. В результаті стихійного лиха загиблими і зниклими безвісти вважаються більш як 19 тисяч осіб. Близько 93% загиблих стали жертвами гігантського цунамі.

Цунамі призвело до аварії на АЕС "Фукусіма-1".