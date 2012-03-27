Сирійські повстанці обстріляли кортеж Асада

Сирійські повстанці обстріляли кортеж президента Сирії Башара Асада, коли той знаходився з візитом у місті Хомс, епіцентрі запеклих сутичок між бойовиками і силовими структурами країни.

Як повідомила супутникова телестанція «Аль-Арабія», повстанці відкрили по колоні автомашин сильний вогонь. Президент не постраждав, проте його поїздка в Хомс на цьому завершилася.

Сирійські ЗМІ не передали щодо цього поки ніяких повідомлень. Телеканал «Сурія» показав у відеозаписі зустрічі президента з губернатором і громадськістю, а також його поїздку в зруйнований квартал Баб-Амр, що був оплотом бунтівників.

Сирія погодилася на план Кофі Аннана з врегулювання військового конфлікту

Асад відвідав також дислоковані в Хомсі армійські спецформування і військовий шпиталь. Він віддав належне «мужності військовослужбовців, що встали на шляху терористичної змови».

Тим часом уряд Сирії 27 березня схвалив план спеціального посланця ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннана з врегулювання конфлікту в цій країні. Пропозиції Аннана передбачають негайне припинення вогню, забезпечення доступу співробітників гуманітарних місій до громадян, що заблоковані в зоні бойових дій, і діалог між опозицією і владою.

Заворушення в Сирії почалися 18 березня 2011 року. За повідомленнями правозахисників, відтоді уряд неодноразово використовував армію для придушення мирних виступів.

За даними ООН, загальне число жертв у країні перевищило 8 тисяч осіб. Сирійська влада заявляє, що в сутичках вбито понад 2 тисяч військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів Сирії, проти яких діють добре озброєні бойовики і дезертири.

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