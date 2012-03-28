У Москві пограбували квартиру дочки відомого музиканта

08:15, 28 березня 2012
Світ
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На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Дочка відомого віолончеліста і диригента Мстислава Ростроповича заявила в поліцію про пограбування квартири в центрі Москви, повідомило РІА Новинив середу джерело в правоохоронних органах столиці.

"Дочка Ростроповича Ольга звернулася з повідомленням про крадіжку в середу вранці. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група», - сказав співрозмовник агентства.

 За його словами, складається перелік викраденого.

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