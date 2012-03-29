Влада Іраку вимагає поховати Саддама ще раз

Уряд Іраку надіслав родичам страченого екс-президента Саддама Хусейна офіційний лист з вимогою закрити для відвідання його могилу в м.Тикрит

Уряд Іракунадіславродичамстраченогоекс-президентаСаддамаХусейнаофіційний листз вимогоюзакритидлявідвіданняйогомогилув м.Тикрит.Крімтого, їмнаказаноперепоховатирештки,передаєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнаAl-Arabia.



Нацейкроквлада пішла, щобпокласти краймасовомупаломництвудо могилиС.Хусейна.



"У листісказано,щонамслідзакритидоступдо могилиі знайтимісцедляперепоховання", -підтвердивглаваклану,до якогоналежавстраченийдиктатор.



Водночас вінповідомив,щогубернаторпровінціїСалах-ад-Дін,де розташоване місто, пообіцяврозібратися звимогоюуряду іпоможливостізберегти колишнійпорядок.Вінтакожзазначив,щоз рокамипотіклюдейдо могилиС.Хусейнатільки збільшується.

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