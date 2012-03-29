У Білорусі стала відома офіційна дата розстрілу Ковальова

28 березня мати Владислава Ковальова, розстріляного за вироком Верховного суду Білорусі за співучасть у тероризмі, одержала в ЗАГСі Першотравневого району Вітебська свідоцтво про смерть сина.

Як розповіла УНІАН по телефону Любов Ковальова, згідно з цим документом В.Ковальов помер 15 березня.

Родичі дотепер не знали, коли смертний вирок було виконано. Мати востаннє бачила сина під час зустрічі 11 березня. І вона не до кінця упевнена, що в свідоцтві записали справжню дату розстрілу.

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Як повідомляв УНІАН раніше, 14 березня по телеканалу «Білорусь 1» було оголошено, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився помилувати В.Ковальова і Дмитра Коновалова, засудженого до страти за тероризм.

13 і 14 березня адвокат В.Ковальова Станіслав Абразей намагався зустрітися зі своїм підзахисним, проте в цьому йому було відмовлено. 14 березня С.Абразей подав наглядову скаргу.

17 березня сім'я Ковальових одержала поштою повідомлення Верховного суду Білорусі, датоване 16 березня, про те, що вирок щодо Владислава приведено у виконання.

Л.Ковальова має намір докласти всіх зусиль, щоб «реабілітувати дітей», сподівається, що Комітет ООН з прав людини продовжить займатися справою її сина.

Нагадаємо, 30 листопада 2011 року Верховний суд Білорусі визнав Д.Коновалова і В.Ковальова винними в тероризмі і засудив до вищої міри покарання – страти.

В результаті теракту 11 квітня 2011 року 15 людей загинули, тяжкі тілесні ушкодження дістали 32, менш тяжкі – 72, інші тілесні ушкодження – 283 людини. В результаті вибуху 4 липня 2008 року в Мінську поранення дістали 59 осіб, 22 вересня 2005 року у Вітебську – 55, 14 вересня у Вітебську – дві людини.