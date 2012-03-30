Іспанія круто урізала видаткову частину бюджету

Як передає радіо “Свобода”, віце-прем’єр-міністр Іспанії Сорая Саенс де Сантамарія, оголошуючи про скорочення витрат після засідання уряду, наголосила, що країна перебуває «в надзвичайному становищі». За її словами, головне завдання – «вичистити рахунки бюджетних витрат».

Прем’єр-міністр Мар’яно Рахой раніше попереджав, що проект бюджету Іспанії буде «дуже суворий».

Учора профспілки Іспанії влаштували загальний страйк проти реформ у працевлаштуванні, які теж мають на меті допомогти вивести країну з кризи.

Економіка Іспанії нині сповзає до рецесії, а безробіття найвище з-поміж усіх 17 країн ЄС, які користуються спільною валютою євро.