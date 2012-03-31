Японії може загрожувати нове руйнівне цунамі

У разі землетрусу в розломі Нанкай Японії може загрожувати руйнівне цунамі заввишки до 30 метрів. Про це повідомляє ТСН.

При цьому японські вчені оцінюють вірогідність такого землетрусу в цьому океанічному розломі, розташованому на схід від острова Хонсю, як дуже високу.

Як йдеться в доповіді спеціальної експертної комісії при японському уряді, підземні поштовхи там можна очікувати протягом найближчого десятиліття. Останній землетрус в розломі Нанкай відбувся в 1946 році, його магнітуда становила 8,1. Тоді хвилею цунамі було знищено понад 35 тисяч житлових будинків.

Нові дані опубліковані у зв'язку з тим, що держкомісія переглянула проведене в 2003 році дослідження. Тоді вважалося, що висота хвилі цунамі не має перевищувати 20 метрів. Проте тепер японські фахівці стверджують, що на деяких ділянках вона перевищить 30-метрову позначку.

Особливу заклопотаність фахівців викликає те, що до деяких районів Японії хвиля від такого землетрусу дійде раніше, ніж закінчаться його поштовхи.

Нагадаємо, великий східнояпонський землетрус 11 березня 2011 року наслав на узбережжя Японії цунамі з хвилями, які подекуди досягали 38 метрів. Тоді руйнівний удар стихії забрав життя більше 15 тисяч людей, ще майже чотири тисячі досі офіційно вважаються зниклими безвісти.