У Москві затримали опозиціонерів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МВС Росії по Москві.

За інформацією поліції, на Тріумфальній площі зібралося близько 200 чоловік, які спробували провести несанкціонований владою захід. Акцію висвітлювали близько 100 представників ЗМІ і блогерів. Затримані учасники акції, які розгортали плакати і транспаранти, викрикували гасла, а також запалили кілька піротехнічних виробів. Повідомляється, що затримані доставлені у відділи поліції для ухвалення рішення відповідно до законодавства.

За інформацією ГУМВС в ході припинення акції один із представників опозиції, запалив файєр і кинув його в співробітників поліції. В результаті поліцейський одержав опіки обличчя, також у нього частково обгоріло обмундирування. Наразі співробітника поліції відправлено до травмпункту для надання медичної допомоги.

Молодого чоловіка, протиправні дії якого зафіксовано на відеозаписі, було затримано і доставлено до відділу поліції для притягнення до відповідальності відповідно до законодавства. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, повідомили в поліції.

Раніше прихильники «Іншої Росії» заявили, що проведуть чергову акцію в рамках Стратегії-31 не зважаючи на відсутність узгодження з боку мерії.

«Наші права і їх реалізація лежать поза межею Вашої компетенції» –йдеться в листі «Іншої Росії», направленому мерові Москви Сергію Собяніну.