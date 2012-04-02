Біля штаб-квартири НАТО поліція затримала 500 активістів

У столиці Бельгії Брюсселі учора було затримано близько 500 активістів, які мітингували біля будівлі штаб-квартири НАТО.

Як передає радіо «Свобода»,учасники акції протестували проти дій Північноатлантичного союзу у зв`язку з подіями в Афганістані і Лівії, скандуючи "Вашу гру закінчено".

Учасники мітингу критикували також створення системи протиракетної оборони в Європі, заявляючи, що ці плани "можуть стати причиною нової гонки озброєнь".

Декілька активістів спробували прорватися на територію штаб-квартири НАТО, але були відтіснені поліцією.