Біля штаб-квартири НАТО поліція затримала 500 активістів
10:11, 02 квітня 2012Світ
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Учасники акції протестували проти дій НАТО у зв`язку з подіями в Афганістані і Лівії
У столиці Бельгії Брюсселі учора було затримано близько 500 активістів, які мітингували біля будівлі штаб-квартири НАТО.
Як передає радіо «Свобода»,учасники акції протестували проти дій Північноатлантичного союзу у зв`язку з подіями в Афганістані і Лівії, скандуючи "Вашу гру закінчено".
Учасники мітингу критикували також створення системи протиракетної оборони в Європі, заявляючи, що ці плани "можуть стати причиною нової гонки озброєнь".
Декілька активістів спробували прорватися на територію штаб-квартири НАТО, але були відтіснені поліцією.
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