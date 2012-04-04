3 із 12 пасажирів, що врятувались під Тюменню, пішли на поправку

Про це повідомляє РІА «Новини» з посиланням на губернатора регіону Володимира Якушева, який озвучив такі дані на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків авіакатастрофи.

Літак авіакомпанії "Ютейр", що виконував рейс Тюмень-Сургут, впав у понеділок вранці при зльоті з аеропорту Тюмені поблизу селища Горьковка. За попередніми даними, на борту знаходилися 43 людини - 39 пасажирів і четверо членів екіпажу. Загинуло 31 людина, зокрема обидва пілоти і обидва бортпровідники, вижили 12 чоловік. "ЮТейр" вирішила не відновлювати польоти ATR-72-200 до закінчення розслідування.

"Ми нікого не втратили за цю ніч, і це найголовніше. Один з потерпілих вночі переніс багатогодинну операцію, у трьох пацієнтів, які в порівнянні з іншими одержали менші травми, спостерігається позитивна динаміка", - цитуються слова Якушева в повідомленні на сайті адміністрації Тюмені.

За словами губернатора, консиліум лікарів вирішив, що стан трьох пацієнтів дозволяє транспортувати їх на лікування в столицю. Раніше один потерпілий був доставлений спецбортом МНС до Москви і госпіталізований у відділення реанімації ЦІТО імені Пріорова.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в аеропорту Тюмені під час зльоту впав пасажирський літак ATR-72, який виконував рейс «Тюмень – Сургут». На борту перебували 43 особи - 39 пасажирів і четверо членів екіпажа. За останніми даними, загинула 31 особа, 12 - поранені. "ЮТейр-Україна", дочірня структура російської авіакомпанії "ЮТейр", також планує використовувати літаки ATR-72 материнської компанії на внутрішньоукраїнських авіарейсах. "ЮТейр-Україна", зокрема, чекає надходження у квітні-червні поточного року п'яти літаків ATR-72, на яких має намір виконувати регулярні рейси з аеропорту Київ (Жуляни) до Харкова, Донецька і Одеси.