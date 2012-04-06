В'єтнамці купили місто в США
02:18, 06 квітня 2012Світ
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Американське місто Буфорд в штаті Вайомінг, виставлене на продаж після того, як звідти вирішив переїхати його єдиний постійний житель, продане в четвер за 900 000 доларів, повідомляє Associated Press.
Alpha
Заданимиагентства, містокупили двагромадянинаВ'єтнаму.
Ціна міста без мешканців швидко зросла під час аукціону
Початковацінамістечка, що займаєплощу вчотири гектариізаявленеяк найменшнаселенеамериканське місто, становила100 тисячдоларів.Напродаж буливиставленікілька будівель, що належалиєдиномужителюміста та йогомеровіДонуСаммонсу.Середнихмагазин,який свого часупограбувавлегендарнийзлочинецьБутчКессіді, адміністративна будівля1905 року, гараж, житловийбудинок зтрьомаспальнямиі невеликамайстерня.
Місто, наводитьдовідкуРІА "Новости",розташоване натрасі, що сполучаєНью-ЙоркіКаліфорнію.Його заснував1886 рокуучасникгромадянськоївійниі геройбитвиприГеттісбергугенералДжонБуфорді.Спочаткуцебувфортдлясолдатів, що охоронялибудівельниківзалізниці.
До 1970 рокумісто належалозалізничнійкомпанії,більшістьмешканцівпрацювалина залізниці.
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