В'єтнамці купили місто в США

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За даними агентства , місто купили два громадянина В'єтнаму.



Початкова ціна містечка , що займає площу в чотири гектари і заявлене як найменш населене американське місто , становила 100 тисяч доларів. На продаж були виставлені кілька будівель , що належали єдиному жителю міста та його мерові Дону Саммонсу . Серед них магазин, який свого часу пограбував легендарний злочинець Бутч Кессіді , адміністративна будівля 1905 року , гараж , житловий будинок з трьома спальнями і невелика майстерня.



Місто , наводить довідку РІА " Новости", розташоване на трасі , що сполучає Нью - Йорк і Каліфорнію. Його заснував 1886 року учасник громадянської війни і герой битви при Геттісбергу генерал Джон Буфорді . Спочатку це був форт для солдатів , що охороняли будівельників залізниці.



До 1970 року місто належало залізничній компанії, більшість мешканців працювали на залізниці.