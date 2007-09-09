Білі ведмеді загинуть навіть швидше, ніж їм порахував комп`ютер

Популяція білих ведмедів може скоротитися втричі до середини сторіччя, якщо виправдаються сучасні прогнози танення льоду в арктичних районах, повідомляє Reuters з посиланням на дані доповіді Геологічної служби США (U.S. Geological Survey). Доля полярних ведмедів може бути ще сумнішою, якщо арктичні льоди танутимуть швидше, ніж прогнозують комп`ютерні моделі.

"Очікувані зміни в льодових умовах приведуть до втрати приблизно двох третин сучасної популяції полярних ведмедів до середини XXI століття", - наголошується в доповіді. При цьому американські фахівці вважають, що ця оцінка може бути консервативною.

У січні 2007 р. Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США (U.S. Fish and Wildlife Service) запропонувала зарахувати полярного ведмедя до списку видів, яким загрожує зникнення.

РосБізнесКонсалтинг