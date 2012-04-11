Залізнична компанія продає борги пасажирів

"З молотка" піде право вимоги неоплачених зобов'язань пасажирів за безбілетний проїзд, а також за безпідставну зупинку потягів вартістю 7 млн. євро.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомила відповідальна за тендер представник PKP Intercity Малгожата Урбаняк, яка відзначила, що на продаж буде виставлено всю накопичену за останні роки заборгованість з штрафів пасажирів перед компанією.

Співбесідник агентства додала, що компанія вперше продає ці зобов'язання, пояснивши це рішення труднощами з отриманням коштів за пред'явлені штрафи.

Згідно з повідомленням PKP Intercity, стартова ціна виставлених на продаж зобов'язань становить близько 0,4 млн. євро.

Умовою участі у тендері є внесення застави у розмірі 1% стартової ціни виставлених на продаж неоплачених штрафів.

PKP Intercity назвала єдиним критерієм продажу зобов'язань ціну, відзначивши, що залишає за собою право відмовитися від їх продажу.

Представник компанії додала, що у рамках тендеру планується продати 66 тис. справ боржників, а третину зобов'язань становлять відсотки за вчасно неоплачений штраф.

Вона також відзначила, що штраф за безбілетний проїзд у потягах PKP Intercity зараз становить від близько 30 до 75 євро, а за безпідставний зрив стоп-крану – 225 євро.

Як повідомляв УНІАН, минулого року PKP Intercity скоротила чистий збиток у 4 рази до близько 6,5 млн. євро, одержавши більш як 450 євро операційного доходу.

Компанія перевезла 36,6 млн. пасажирів, що становила близько 14% всіх перевезених пасажирів у Польщі.