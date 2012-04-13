Путін планує вкласти 500 млрд дол у видобуток нафти і газу на арктичному шельфі

Росія планує залучити інвестиції у розмірі 500 млрд дол. упродовж приблизно 30 років для розробки континентального шельфу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем'єр-міністр Росії на нараді з питання стимулювання освоєння континентального шельфу.

«За нашими оцінками, реалізація шельфових проектів на нових умовах дозволить залучити приблизно 500 млрд дол. прямих інвестицій упродовж приблизно 30 років – це безпосередньо у видобуток нафти і газу, і ще до 300 млрд дол. буде спрямовано в суміжні галузі, включаючи глибоку переробку сировини», - сказав В.Путін.

За його словами, ухвалене принципове рішення повністю скасувати експортне мито за новими шельфовими проектами, для найскладніших проектів в Арктиці податок на видобуток корисних копалин може становити лише приблизно 5% від ціни реалізованої продукції. Також для всіх нових проектів незалежно від рівня складності пропонується обнулити податок на майно і ПДВ за унікальним імпортним устаткуванням, яке в Росії поки що не виробляється, сказав він.

В.Путін також зазначив, що такі умови доцільно зробити незмінними впродовж тривалого періоду часу, і такі умови не повинні змінюватися впродовж 15 років із початку промислового видобутку.

В.Путін розраховує, що партнерами російських компаній в реалізації шельфових проектів виступлять найбільші світові корпорації.

Він зазначив, що нові шельфові проекти мають реалізовуватися на умовах локалізації.

«Контракти і замовлення на виготовлення устаткування, надання послуг, проведення будівельних, геологорозвідувальних робіт мають розміщуватися, перш за все, в Російській Федерації й працювати на її економіку. Ці замовлення мають виконувати вітчизняні компанії. Нам видається, що розумний рівень локалізації має бути не менш як 70%, а то й 75%», - сказав В.Путін.

Він відзначив, що, за оцінками експертів, в Росії зосереджена приблизно чверть потенційних запасів вуглеводнів світу, і більш як 70% із цих запасів – це шельф.

За його словами, шельфові родовища, перш за все в Арктиці, без жодного перебільшення - це російський стратегічний резерв на XXI століття.

«Наше завдання на довгострокову перспективу - забезпечити лідерство Росії на глобальних енергетичних ринках, гарантувати зростаючі потреби національної економіки у вуглеводневій сировині та посилювати свої позиції на світових ринках», - наголосив В.Путін.

Він відзначив, що реалізуються проекти в районі Сахаліну, розгорнута геологорозвідка в акваторії Чорного, Карського, Баренцового морів, встановлена унікальна платформа на Приразломному родовищі в Печорському морі, почав працювати Арктичний центр, який має забезпечити науково-дослідну підтримку наших проектів.