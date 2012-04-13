Затулін: у протистоянні Росії та України час працює на Москву

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін.

«У мене таке враження, що поки обидві сторони випробовують одна одну на міцність», - сказав К.Затулін.

Він зазначив, що Україна продовжує «грати» з Європою і вважає великим успіхом парафування Угоди про асоціацію з ЄС, хоча підстав для дуже великого оптимізму немає, оскільки ця угода може бути парафована, але навряд чи набуде чинності в умовах, що склалися, в Україні.

За словами К.Затуліна, Росія не йде на поступки Україні в газовому питанні й у низці інших.

«Це стан – як стояння на річці Угрі, коли закінчилося монголо-татарське ярмо. Все закінчилося без битви: постояли дві раті один напроти одного декілька місяців і розішлися», - сказав він і пояснив, що за таким принципом витримки будуються відносини сьогодні між двома країнами.

К.Затулін вважає, що проблема України не лише в тому, що Росія більша й у неї більший запас міцності, але й графік подій не на користь Києва.

«У Росії основні питання влади вирішено. Спроба поколивати владу не вдалася й Путін повертається. Україна, навпаки, вступає в смугу, пов'язану з виборами. Не виключаю, що ті, хто перебуває тут (у Москві), думають, що час працює на Росію», - сказав він.

Як зазначив К,Затулін, він бажає добра Партії регіонів на виборах до Верховної Ради, незважаючи на те, що вона «робить дурниці».

«Партія регіонів робить дурниці в зовнішній і внутрішній політиці. Україна думає, що це велика мудрість - політика гойдалок між Сходом і Заходом, демонстрація того, що Україна може з Європою задружити, мовляв, Росія затремтить і здасться. Росія так не зробить», - підкреслив він.

За словами К.Затуліна, після повернення В.Путіна на пост Президента РФ має відбутися прояснення позицій. Він підкреслив, що у В.Путіна суттєво зростуть можливості проявляти особисту ініціативу, оскільки він безпосередньо визначатиме зовнішню політику, а не лише неформально, як зараз.