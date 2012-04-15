Таліби здійняли повстання в Афганістані

Як передає Радіо «Свобода», за останніми повідомленнями, в Кабулі кілька депутатів приєдналися до сил безпеки, що захищають будівлю парламенту, яку намагаються захопити таліби.

Американські дипломати в Кабулі повідомляють, що бої йдуть практично біля будівлі посольства. У районі вибухів неподалік від німецького посольства з'явилася американська військова автоколона, яку супроводжують афганські поліцейські в бронежилетах.

Раніше були обстріляні британське і російське посольства.

За даними командування сил НАТО в Афганістані, напади вчинені щонайменше в семи районах міста.

Повідомлень про жертви і постраждалих поки що немає.

На сході країни, в місті Гардез, бойовики напали на квартал, де живе начальник поліції провінції Пактія. Йдуть бої в Гардезі (Пактія), в Джелалабаді (провінція Нангархар) та місті Пул-е-Алам (столиця провінції Логар).